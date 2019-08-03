"Другой уровень": тренер Брюгге оценил шансы в противостоянии с Динамо

Филипп Клеман отметил высокий уровень футболистов "Динамо".

Главный тренер бельгийского "Брюгге" Филипп Клеман поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "Динамо" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Свой комментарии Клеман дал после разгромной победы "Брюгге" над "Сент-Трюйденом" в чемпионате Бельгии (6:0).

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"Матч против "Динамо" определенно будет игрой совершенно другого уровня. Наш тренерский штаб уже посмотрел несколько матчей "Динамо". У киевского клуба много молодых талантов в составе и качественные исполнители во всех линиях. Нам нужно будет выглядеть очень сильно, чтобы пройти дальше", - сказал Клеман.

Матч "Брюгге" - "Динамо" пройдет 6 августа. Транслировать поединок в прямом эфире будет телеканал "2+2".

Ответная встреча состоится в Киеве 13 августа.

УНИАН ранее также сообщал о том, что нападающий "Динамо" остался доволен жеребьевкой квалификации ЛЧ.