"Мы сильнее": легионер Динамо остался доволен результатом жеребьевки Лиги чемпионов
Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль прокомментировал результат жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. По ее итогам киевлян ждет встреча с бельгийским "Брюгге".
Слова Соля приводит официальный сайт "Динамо".
"Я доволен жребием, так как нравятся бельгийские команды. У них много схожего с нидерландскими, с которыми хорошо знаком. Я уже дважды играл против "Брюгге", поэтому опыт противостояния против них есть", - отметил Соль.
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Нападающий выразил уверенность в том, что "Динамо" сильнее, чем "Брюгге":
"Это хорошая команда, но, думаю, мы сильнее, быстрее, техничнее. Будет интересно играть с бельгийцами".
Напомним, первый матч против "Брюгге" киевляне проведут 6 августа на выезде, а ответный состоится в Киеве 13 августа.
УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич оценил уровень "Брюгге".