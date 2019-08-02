Жерсон Родригес посвятил трансфер в Динамо покойной матери (фото)

Футболист переехал в Украину из чемпионата Японии.

Нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес посвятил свой трансфер в киевское "Динамо" покойной матери.

Фото с футболкой украинского клуба игрок разместил в Instagram, подписав ее обращением к матери:

"Это для тебя, мама, люблю тебя. Спасибо богу".

Мать футболиста умерла в начале мая.

Родригес перешел из японского клуба "Джубило Ивата" и подписал контракт на пять лет. В "Динамо" 24-летний вингер будет выступать под 22-м номером.

Игрок в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел 15 матчей и забил 5 голов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Динамо" перешел в чешский клуб.