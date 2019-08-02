Жерсон Родригес посвятил трансфер в Динамо покойной матери (фото)
22:52, 02 августа 2019Футбол
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Футболист переехал в Украину из чемпионата Японии.
Родригес был куплен у японского клуба / фото: ФК Динамо
Нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес посвятил свой трансфер в киевское "Динамо" покойной матери.
Фото с футболкой украинского клуба игрок разместил в Instagram, подписав ее обращением к матери:
"Это для тебя, мама, люблю тебя. Спасибо богу".
instagram.com/gerson_rodrigues_11
Мать футболиста умерла в начале мая.
Родригес перешел из японского клуба "Джубило Ивата" и подписал контракт на пять лет. В "Динамо" 24-летний вингер будет выступать под 22-м номером.
Игрок в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел 15 матчей и забил 5 голов.
УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Динамо" перешел в чешский клуб.
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