Футболист Динамо перешел в чешский клуб

Ахмед Алибеков следующий сезон проведет в составе "Слована".

Защитник "Динамо" Ахмед Алибеков продолжит карьеру в чешском "Словане".

21-летний футболист перешел в "Слован" на правах аренды, сообщает официальный сайт чешского клуба.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Футболист будет выступать в новом клубе под №15.

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"Мы рады продолжить наше сотрудничество с "Динамо" и подписать талантливого игрока. Ахмед - универсал, который может играть на нескольких позициях", - отметил спортивный директор "Слована" Зденек Кукал.

Отметим, что ранее Алибеков готовился к сезону с "Александрией", однако клубы не смогли договориться об аренде игрока.

В прошлом сезоне защитник провел четыре матча за первую команду "Динамо".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" может подписать форварда-легионера.