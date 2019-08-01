Завершить дело в Запорожье: анонс матча Заря - Будучность

Смогут ли луганчане подкрепить победу на выезде домашним успехом?

1 августа луганская "Заря" дома проведет ответный матч во втором раунде квалификации Лиги Европы против черногорской "Будучности". Поединок пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Заря - Будучность.

Начало встречи - в 19:00.

У "Зари" пока все хорошо

"Заря" летом решила совершить "перезагрузку" и отправила в отставку Юрия Вернидуба. На его место пришел Виктор Скрипник - весьма авторитетный специалист, который успел поработать с "Вердером" в Бундеслиге и привести "Ригу" к чемпионству и завоеванию Кубка в Латвии.

Луганчане отказались от услуг ряда легионеров, которые не поехали на сборы, а состав пополнил ряд новичков, среди которых - бывший полузащитник "Байера" Владлен Юрченко, который постарается перезапустить свою карьеру.

25 июля команда провела первую официальную игру сезона, которая прошла в Черногории. "Заря" подтвердила свое превосходство в классе и победила со счетом 3:1 - дубль оформил Артем Громов. Такой счет уже является очень серьезным преимуществом, но расслабляться нельзя.

В украинской Премьер-лиге "Заря" также стартовала удачно и набрала три очка в поединке с "Ворсклой" (1:0) в Полтаве.

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"Будучность": опасения не подтвердились

В прошлом чемпионате Черногории команда стала второй, отстав от чемпиона на девять очков.

Как показала игра в Подгорице, это свидетельствует лишь про низкий уровень местного первенства.

Были опасения, что в родных стенах черногорцы способны преподнести сюрприз, после которого в Запорожье украинцам будет очень тяжело, но этого не случилось.

Подопечные Бранко Брновича не показали какой-то серьезной целеустремленности и командной игры, свой гол забили, можно сказать, случайно. Каких-то сильных индивидуально игроков у клуба нет, потому и ждать чудес не стоит.

Чемпионат Черногории начнется только 5 августа, поэтому "Будучность" сосредоточена на Лиге Европы. При этом команда Бранко Брновича уже стартовала в первом раунде квалификации ЛЕ, одолев эстонский клуб "Нарва-Транс" (2:0 и 4:1).

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Статистика - в пользу "Зари"

В прошлом сезоне "Заря" в третьем раунде квалификации сумела пройти португальскую "Брагу" - 1:1, 2:2. Тот результат казался очень неожиданным, ведь соперник был очень силен и мотивирован.

Затем были два поединка плей-офф с немецким "Лейпцигом" и достойные результаты, несмотря на вылет - 0:0, 2:3. Юрий Вернидуб был крайне расстроен таким исходом, ведь команда до последнего удерживала ничью в Германии и могла попасть в групповой этап.

Что касается черногорцев, то можно вспомнить разве что сезон 2016/17, когда удалось в Лиге Европы дома обыграть "Генк" со счетом 2:0 (первая игра - победа "Генка" 2:0) и перевести матч в серию пенальти, но там бельгийцы уже взяли верх. Это подтверждает, что расслабляться команде Скрипника нельзя.

Практически во всех других случаях "Будучность" вылетала уже после первой стадии еврокубка, не показав абсолютно ничего.

Ориентировочные составы

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Леднев, Юрченко, Хомченовский, Лунев, Будковский

"Будучность": Драгоевич, Вучич, Милич, Дамьянович, Больевич, Бакич, Божович, Миркович, Мийич, Иванович, Перович

Слова перед матчем

Тренер "Зари" Веселин Атанасов:

"У нас есть разные мысли. В каком-то плане они будут рисковать. Им нужно забивать, выигрывать. Но это не значит, что они откроются и будут большие разрывы между линиями. Черногорцы будут ждать свой момент. Сильная сторона "Будучности" – стандартные положения и переход в атаку после наших стандартов. Если дать им играть в футбол, то они умеют это делать".

Главный тренер "Будучности" Бранко Брнович:

"Мы знаем, что представители "Зари" смотрели наши матчи против "Нарвы". Мы прошли эстонцев. Однако сейчас постараемся удивить "Зарю" своей новой тактикой. В прошлом нашем очном поединке, стартовые 15 минут игра проходила на нашей половине поля. Нас заставили ошибаться. У нас очень непростой соперник, но уверен, что завтрашняя игра будет отличаться от встречи в Подгорице и постараемся всех удивить. Уверен, что завтра мы не проиграем. Нужно забивать. Шансы на проход дальше есть всегда. Важно верить в это".

Арбитр

Судить встречу будет ирландский рефери Нил Дойл.