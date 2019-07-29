Гармаш потроллил фанатов Шахтера после забитого гола (фото)

Автор победного гола показал жест трибунам с болельщиками донецкого клуба.

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш, который стал автором победного гола в матче за Суперкубок Украины-2019, потроллил фанатов "Шахтера".

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После своего гола на 83-й минуте матча Гармаш повернулся к трибунам с болельщиками донецкого клуба и скрестил руки над головой.

Этот жест символизирует скрещенные молотки, которые изображены на логотипе "Шахтера", и является традиционным для фанатов и игроков донецкого клуба.

Фото было опубликовано в Telegram-канале "Динамівські будні" с подписью "Тролль 99 уровня".

Напомним, в 2012 году Гармаш уже обращался к болельщикам "Шахтера". Тогда он показал фанатам неприличный жест, за который был дисквалифицирован на три матча.

В матче за Суперкубок Украины "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1.

УНИАН ранее также сообщал о том, что матч за Суперкубок Украины посетил президент Украины Владимир Зеленский.