Динамо в волевом стиле обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины

Киевляне забили два гола за три минуты.

На стадионе "Черноморец" в Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

Первый тайм практически весь прошел под диктовку подопечных Луиша Каштру. "Горняки" могли забивать на старте поединка, когда Бойко отразил удар Марлоса в "девятку".

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Киевляне ответили острой контратакой с передачей Караваева в центр штрафной, но Вербич пробил в защитника. Перед самым перерывом "Шахтер" вышел вперед. После подачи с углового мяч отскочил к Алану Патрику - бразилец мощным ударом расстрелял нижний угол ворот киевлян.

Во втором тайме динамовцы более активно пошли вперед, однако дончане успешно действовали на контратаках и могли увеличить преимущество - на последнем рубеже надежно действовал Бойко.

К 80-й минуте казалось, что "Шахтер" уже не упустит победу, но динамовцы неожиданно сравняли счет. Бурда после подачи с углового выиграл борьбу у защитника и отправил мяч в ворота головой. Через две минуты киевляне вовсе шокировали соперника: Гармаш принял навес в штрафной "Шахтера" и в падении пробил низом точно в дальний угол ворот Пятова.

На последних минутах "горняки" всеми силами пошли вперед, но мяч после удара Тете забрал Бойко, а остальные атаки к остроте у ворот киевлян не привели.

"Динамо" в восьмой раз в своей истории завоевало Суперкубок Украины и сравнялось по этому показателю с "Шахтером".

Это был первый официальный поединок для нового главного тренера "горняков" Луиша Каштру.

"Динамо" - "Шахтер" - 2:1

Голы: Бурда, 81, Гармаш, 83 - Алан Патрик, 45+3

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Буяльский, Караваев (де Пена, 68), Вербич (Цитаишвили, 74), Беседин

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Соломон (Тете, 66), Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Мораес

Предупреждения: Хочолава - Буяльский, Кадар

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