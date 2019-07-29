Зеленский посетил матч между Динамо и Шахтером (фото)

Президент Украины пришел на игру в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на поединке за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" в Одессе.

Матч завершился победой подопечных Александра Хацкевича со счетом 2:1. "Горняков" вывел вперед Алан Патрик, но в концовке второго тайма Никита Бурда и Денис Гармаш принесли столичному клубу трофей.

Встреча проходила в Одессе на стадионе "Черноморец". Зеленский был замечен на трибуне в компании главы администрации президента Андрея Богдана.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" сравнялось с "Шахтером" по количеству титулов в истории Украины.