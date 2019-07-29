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Зеленский посетил матч между Динамо и Шахтером (фото)

09:24, 29 июля 2019
Футбол
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Владимир Зеленский / REUTERS

Матч завершился победой подопечных Александра Хацкевича со счетом 2:1. "Горняков" вывел вперед Алан Патрик, но в концовке второго тайма Никита Бурда и Денис Гармаш принесли столичному клубу трофей.

Встреча проходила в Одессе на стадионе "Черноморец". Зеленский был замечен на трибуне в компании главы администрации президента Андрея Богдана.

Зеленский находился на трибунах с Богданом / Tribuna.com

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" сравнялось с "Шахтером" по количеству титулов в истории Украины.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#Суперкубок Украины#Владимир Зеленский