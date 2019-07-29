Зеленский посетил матч между Динамо и Шахтером (фото)
09:24, 29 июля 2019Футбол
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Президент Украины пришел на игру в Одессе.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на поединке за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" в Одессе.
Матч завершился победой подопечных Александра Хацкевича со счетом 2:1. "Горняков" вывел вперед Алан Патрик, но в концовке второго тайма Никита Бурда и Денис Гармаш принесли столичному клубу трофей.
Встреча проходила в Одессе на стадионе "Черноморец". Зеленский был замечен на трибуне в компании главы администрации президента Андрея Богдана.
Зеленский находился на трибунах с Богданом / Tribuna.com
УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" сравнялось с "Шахтером" по количеству титулов в истории Украины.
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