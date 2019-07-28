Заря открыла новый сезон УПЛ победой над Ворсклой

Стартовал первый тур чемпионата Украины.

В первом матче нового сезона украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" принимала на своем поле луганскую "Зарю"

Подопечные Виктора Скрипника сумели одержать минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный мяч гости забили уже на третьей минуте, когда Владислав Кочергин совершил передачу с фланга, а Богдан Леднев принял мяч и нанес точный удар с острого угла.

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"Ворскла" - "Заря" - 0:1

Гол: Леднев, 3

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Скляр (Шехич, 74), Петрович, Габелок, Васин (Ребенок, 83), Коломоец, Артур (Челядин, 90)

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна (Чеберко, 87), Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Леднев (Чайковский, 90+1), Хомченовский, Будковский, Громов (Лунев, 82)

Предупреждения: Габелок, Коломоец, Шехич - Михайличенко, Будковский, Вернидуб, Хомченовский, Леднев

Во втором туре "Заря" дома сыграет с "Днепром-1", а "Ворскла" на выезде встретится с "Десной".

УНИАН ранее сообщал, что "Заря" стартовала с победы в еврокубках над "Будучностью".