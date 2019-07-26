Динамо провело презентацию летних новичков команды (фото, видео)

Киевское "Динамо" усилили Мохаммед Кадири и Александр Караваев.

Киевское "Динамо" провело презентацию двух игроков, которые были подписаны клубом в летнее межсезонье - Мохаммеда Кадири и Александра Караваева.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Новичков команды представил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

"Я очень рад, что эти ребята оказались у нас в команде. Александр Караваев в каком-то большом представлении не нуждается. Игрок национальной сборной, который может сыграть как в защите, так и в полузащите. Я надеюсь, он добавит нам эффективности в атаке, а также надежности в обороне. Опыт и отношение к своим обязанностям у Александра на очень высоком уровне. Так что добро пожаловать!", - сказал Хацкевич.

Читайте также"Действует агрессивно": Хацкевич оценил первого соперника Динамо в еврокубках

Тренер также охарактерировал Кадири:

"То, что я видел, когда просматривал игры Мохаммеда Кадири - его атлетизм, игра один в один, неуступчивость. В этом плане нам давно недоставало такого футболиста. Хорошие впечатления, в том числе и от понимания, в какой клуб он попал.

Да, есть отличия в требованиях в данной позиции, но все это будет, шаг за шагом. Команда его приняла, он позитивно, с улыбкой, относится к работе и это подкупает. Он добавит нам мощи в середине поля. Как в чемпионате Украины, так и на евроарене. Мы также спросили, как проще его называть, и его никнейм - Момо".

В ходе презентации футболисты получили из рук Хацкевича футболки с номерами "6" и "20".

УНИАН ранее также сообщал о том, что два основных игрока "Динамо" пропустят матч за Суперкубок Украины.