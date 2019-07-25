Два основных игрока Динамо пропустят матч за Суперкубок Украины

Виктор Цыганков и Фран Соль не помогут киевлянам из-за травм.

Вингер Виктор Цыганков и нападающий Фран Соль не сыграют против "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины.

Об этом в интервью сайту dynamo.kiev.ua сказал главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

"Витя Цыганков уже фактически восстановился от той мышечной травмы, которую он получил в самом начале австрийского сбора во время силовой работы. Со вторника он работает в общей группе, но у него пока есть ограничения по некоторым упражнениям. К матчу за Суперкубок Украины Цыганков готовиться не будет - он еще не готов к этому, да и рисковать его здоровьем в самом начале сезона мы не станем", - сказал Хацкевич.

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Что касается Соля, то он получил травму в тренажерном зале:

"10 июля Фран решил поработать в тренажерном зале. И перестарался... Обидно. Соль также получил мышечную травму. Причем даже немного более серьезную, чем похожая травма Цыганкова. Но на этой неделе Фран, скорее всего, тоже вернется к тренировкам в группе. Разумеется, как и в случае с Цыганковым, речь об участии этого футболиста в матче за Суперкубок Украины не идет".

Напомним, матч за Суперкубок Украины пройдет 28 июля в Одессе.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок Украины.