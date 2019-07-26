"Еще ничего не ясно": тренер Зари - о победе в первом матче квалификации Лиги Европы

Виктор Скрипник прокомментировал победу над "Будучностью".

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник дал свои комментарии после победы над "Будучностью" со счетом 3:1 в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы.

Слова Скрипника приводит официальный сайт "Зари".

"Игра была тяжелой. Еще ничего не ясно. Еще есть вторая игра. Но тот задел, который мы сегодня сделали, помогает оптимистично смотреть вперед", - сказал Скрипник.

Читайте такжеЗаря с победы стартовала в квалификации Лиги Европы (видео)

Тренер отметил, что "Заря" хочет обыграть соперника и в ответном матче.

"Чуть-чуть переживаем, потому что у нас уже через три дня следующая игра. Впереди долгий перелет. Однако когда выигрываешь, трудности легче переносить. Ждем и ответной встречи. Повторюсь, еще ничего не решено. Надо всегда быть в хорошей форме, чтобы обыграть "Будучность" еще раз".

"Благодарен своим ребятам, которые провели хорошую игру и проделали хорошую работу. Для нас это был первый официальный матч, который, к счастью, завершился победой", - добавил Скрипник.

УНИАН ранее опубликовал видео голов матча "Будучность" - "Заря".