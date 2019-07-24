Ювентус в серии пенальти победил Интер на Международном кубке чемпионов (видео)

Команды провели очередной матч на предсезонном турнире.

В рамках Международного кубка чемпионов в США встречались итальянские "Ювентус" и "Интер". Поединок завершился победой туринцев в серии пенальти.

Счет был открыт на 10-й минуте, когда мяч в свои ворота отправил новичок "Юве" Маттейс де Лигт. Во втором тайме на 68-й минуте форвард туринцев Криштиану Роналду сравнял счет.

Основное время завершилось вничью, а серию пенальти со счетом 4:3 выиграл "Ювентус". У чемпионов Италии промахи допустили Адриен Рабьо и Федерико Бернардески, тогда как в составе миланского клуба не забили Андреа Раноккья, Самуэле Лонго и Борха Валеро.

"Ювентус" - "Интер" - 1:1 (пенальти - 4:3)

Голы: Роналду, 68 — де Лигт, 10 (в свои ворота)

"Ювентус": Щесны (Буффон, 46) — Де Шильо, де Лигт (Демирал, 46), Бонуччи (Ругани, 68), Канселу — Рабио, Пьянич (Джан, 65), Матюиди (Мураторе, 78) — Бернардески, Игуаин (Манджукич, 46), Роналду

"Интер": Ханжанович (Паделли, 46) — Д'Амброзио, Де Врей (Раноккья, 78), Шкриньяр (Бастони, 78), Далберт — Гальярдини (Мариу, 78), Сенси (Барелла, 78), Брозович (Валеро, 78) — Кандрева (Агуме, 88), Эспозито (Пушкаш, 78), Перишич (Лонго, 78)

Как сообщал УНИАН, ранее на Международном кубке чемпионов "Реал" в серии пенальти победил "Арсенал".