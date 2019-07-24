Реал по пенальти выиграл у Арсенала на Международном кубке чемпионов (видео)

Команды провели очередной матч на предсезонном турнире.

В рамках Международного кубка чемпионов в США встречались "Реал" и "Арсенал". Поединок завершился победой "сливочных" в серии пенальти.

"Реал" проигрывал после первого тайма со счетом 0:2, дважды пропустив в меньшинстве. Однако в течение трех минут второго тайма "сливочные" сумели сравнять счет.

В серии пенальти "Реал" допустил только один промах (он на счету Гарета Бэйла), тогда как у "Арсенала" не забили Гранит Джака, Начо Монреаль и Робби Бертон.

"Реал" - "Арсенал" - 2:2 (пенальти - 3:2)

Голы: Бэйл, 56, Асенсио, 59 - Ляказетт, 10 (пен), Обамеянг, 24

Серия пенальти: Нельсон - 0:1, Бэйл - 0:1, Джака - 0:1, Иско - 1:1, Сака - 1:2, Варан - 2:2, Монреаль - 2:2, Винисиус - 3:2, Бертон - 3:2.

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"Реал": Навас (Куртуа, 46), Карвахаль (Одриосола, 46), Начо, Рамос (Де ла Фуэнте, 65), Менди (Марсело, 46), Васкес (Иско, 46), Модрич (Валенсиано, 65), Кроос (Фильгадо, 65), Азар (Бэйл, 46), Йович (Варан, 16), Бензема (Асенсио, 46 (Винисиус, 65).

"Арсенал": Мартинес, Чамберс, Сократис, Колашинац, Дженкинсон, Уиллок (Монреаль, 46), Джака, Озил (Сака, 74), Мхитарян (Нельсон, 75), Обамеянг (Бертон, 75), Ляказетт (Нкетиа, 74).

Удаления: Начо, 9 - Сократис, 40.

Еще в одном матче дня "Бавария" минимально обыграла "Милан" (1:0) благодаря голу Леона Горетцки.

Как сообщал УНИАН, ранее на Международном кубке чемпионов "Реал" проиграл "Баварии".