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Украинский футбольный тренер продлил контракт с зарубежным клубом

09:46, 23 июля 2019
Футбол
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Сергей Ребров возглавляет Ференцварош с 2018 года / фото: fradi.hu

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано на три года.

Напомним, 45-летний Ребров возглавил "Ференцварош" летом 2018 года. В прошлом сезоне украинский тренер привел команду к золотым медалям в чемпионате Венгрии.

Ранее Ребров работал в киевском "Динамо", а также клубе "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Как сообщал УНИАН, "Ференцварош" сумел пройти второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

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Теги: #Ференцварош#Сергей Ребров