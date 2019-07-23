Украинский футбольный тренер продлил контракт с зарубежным клубом

Сергей Ребров подписал новое соглашение с "Ференцварошем".

Венгерский "Ференцварош" продлил контракт с украинскими тренером Сергеем Ребровым.

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано на три года.

Напомним, 45-летний Ребров возглавил "Ференцварош" летом 2018 года. В прошлом сезоне украинский тренер привел команду к золотым медалям в чемпионате Венгрии.

Ранее Ребров работал в киевском "Динамо", а также клубе "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Как сообщал УНИАН, "Ференцварош" сумел пройти второй раунд квалификации Лиги чемпионов.