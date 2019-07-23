Украинский футбольный тренер продлил контракт с зарубежным клубом
09:46, 23 июля 2019Футбол
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Сергей Ребров подписал новое соглашение с "Ференцварошем".
Сергей Ребров возглавляет Ференцварош с 2018 года / фото: fradi.hu
Венгерский "Ференцварош" продлил контракт с украинскими тренером Сергеем Ребровым.
Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".
Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано на три года.
Напомним, 45-летний Ребров возглавил "Ференцварош" летом 2018 года. В прошлом сезоне украинский тренер привел команду к золотым медалям в чемпионате Венгрии.
Ранее Ребров работал в киевском "Динамо", а также клубе "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.
Как сообщал УНИАН, "Ференцварош" сумел пройти второй раунд квалификации Лиги чемпионов.
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