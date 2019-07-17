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Украинцы принесли команде Реброва победу в Лиге чемпионов (видео)

22:44, 17 июля 2019
Футбол
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Харатин забил гол головой / фото: twitter.com/fradi_hu

Венгерский "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва в гостях победил болгарский "Лудогорец" со счетом 3:2 в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Первая игра также завершилась победой венгров (2:1), поэтому подопечные украинского тренера прошли дальше.

В стартовом составе "Ференцвароша" на поле вышли сразу три украинца - Александр Зубков, Игорь Харатин и Данил Игнатенко. 

Харатин на 17-й минуте ударом головой открыл счет после подачи с углового от Зубкова.

Спустя четыре минуты Зубков отличился еще одной результативной передачей на Михала Шкварку. 

Во втором раунде подопечные Реброва встретятся с мальтийской "Валеттой".

УНИАН ранее сообщал, что украинский форвард стал героем матча в Лиге чемпионов

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Теги: #футбол#Лига чемпионов#Ференцварош#Сергей Ребров