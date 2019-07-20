Шахтер одержал разгромную победу в донецком дерби (видео)
20:22, 20 июля 2019Футбол
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"Горняки" завершили предсезонную подготовку.
Шахтер завершил подготовку к сезону / ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" сыграл второй контрольный матч после возвращения со сбора в Австрии и последний перед стартом нового сезона.
Соперником чемпиона Украины был донецкий "Олимпик". Игра завершилась разгромной победой подопечных Луиша Каштру со счетом 3:0.
Дубль на свой счет записал Алан Патрик, а еще один гол на счету Жуниора Мораеса.
«Шахтер» – «Олимпик» – 3:0
Гол: Алан Патрик, 25, 57, Мораес, 88
«Шахтер»: Пятов, Болбат (Додо, 69), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 72), Исмаили, Степаненко, Тете, Патрик (Фернандо, 69), Маркос (Пихаленок, 69), Тайсон, Мораес.
«Олимпик» (стартовый состав): Халими, Ксенз, Гришко, Балич, Вантух, Матеус, Кордоба, Фабиньо, Тейшейра, Политыло, Матар.
"Шахтер" начнет новый сезон матчем за Суперкубок Украины против киевского "Динамо" 28 июля в Одессе.
Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" обыграл новичка УПЛ.
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