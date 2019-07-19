Шахтер разобрался с новичком Премьер-лиги (видео)

"Горняки" забили сопернику два гола.

Донецкий "Шахтер" сыграл первый контрольный матч после возвращения со сбора в Австрии.

Соперником "горняков" был новичок украинской Премьер-лиги "Колос". Дончане вышли вперед на 21-й минуте - автором забитого мяча стал Фернандо. Во втором тайме точку поставил Даниил Сикан.

Поединок проходил на базе "Святошин" в Киеве.

"Шахтер" - "Колос" - 2:0

Голы: Фернандо, 22, Сикан, 65

"Шахтер": Шевченко (Трубин, 46), Додо (Бутко, 46), Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Пихаленок, Маркос (Танковский, 46), Дентиньо, Сикан, Фернандо, Бланко Лещук.

"Колос": Яшков, Сахневич, Парамонов, Охрончук, Мигунов, Рябов, игрок на просмотре, Кизилатеш, Антюх, игрок на просмотре, Бондаренко.

Ранее УНИАН сообщал, что стала известна заявка "Шахтера" на сезон.