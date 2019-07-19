Стала известна заявка Шахтера на новый сезон

"Шахтер" назвал игроков, заявленных для участия в украинской Премьер-лиге.

Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку в УПЛ для участия в турнирах на внутренней арене.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

В заявку были включены 27 футболистов.

Стоит отметить, что вне заявки остался нигерийский нападающий Оларенваджу Кайоде. Номер 8, под которым он выступал за "Шахтер" в прошлом сезоне, уже взял себе Маркос Антонио.

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Также в заявку пока не включены травмированные полузащитники Майкон и Максим Малышев.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 68. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 77. Валерий Бондарь, 98. Додо

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 24. Вячеслав Танковский, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 67. Александр Пихаленок, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 15. Густаво Бланко Лещук, 45. Даниил Сикан

Как сообщал УНИАН, ранее свою заявку на новый сезон огласило "Динамо".