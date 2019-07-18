Ювентус подписал одного из лучших молодых футболистов Европы

Маттейс де Лигт продолжит карьеру в Италии.

Туринский "Ювентус" официально объявил о переходе защитника "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

Чемпионы Италии заплатили за капитана "Аякса" 75 миллионов евро, а еще 10,5 миллиона прописаны в сделке в качестве бонусов.

19-летний футболист заключил контракт на пять лет с зарплатой 12 миллионов евро в год. Де Лигт стал самым высокооплачиваемым защитником Серии А.

В прошлом сезоне защитник провел за "Аякс" 55 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре ассиста. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Нидерландов, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

УНИАН ранее сообщал, что "Ювентус" вернул в команду легенду клуба.