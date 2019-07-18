Ювентус подписал одного из лучших молодых футболистов Европы
11:30, 18 июля 2019Футбол
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Маттейс де Лигт продолжит карьеру в Италии.
Де Лигт стал самым высокоплачиваемым защитником в Серии А / фото: twitter.com/juventusfc
Туринский "Ювентус" официально объявил о переходе защитника "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.
💡 LIGHTS 🔛 | Matthijs de Ligt è ufficialmente bianconero! https://t.co/vqrukMxB9I ⚪⚫#TURNDELIGTON#LiveAheadpic.twitter.com/a7L41UQ7li— JuventusFC (@juventusfc) 18 июля 2019 г.
Чемпионы Италии заплатили за капитана "Аякса" 75 миллионов евро, а еще 10,5 миллиона прописаны в сделке в качестве бонусов.
19-летний футболист заключил контракт на пять лет с зарплатой 12 миллионов евро в год. Де Лигт стал самым высокооплачиваемым защитником Серии А.
В прошлом сезоне защитник провел за "Аякс" 55 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре ассиста. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Нидерландов, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.
УНИАН ранее сообщал, что "Ювентус" вернул в команду легенду клуба.
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