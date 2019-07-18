цей матеріал доступний українською

Ювентус подписал одного из лучших молодых футболистов Европы

11:30, 18 июля 2019
Футбол
97 0
Де Лигт стал самым высокоплачиваемым защитником в Серии А / фото: twitter.com/juventusfc

Чемпионы Италии заплатили за капитана "Аякса" 75 миллионов евро, а еще 10,5 миллиона прописаны в сделке в качестве бонусов.

19-летний футболист заключил контракт на пять лет с зарплатой 12 миллионов евро в год. Де Лигт стал самым высокооплачиваемым защитником Серии А.

В прошлом сезоне защитник провел за "Аякс" 55 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре ассиста. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Нидерландов, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

УНИАН ранее сообщал, что "Ювентус" вернул в команду легенду клуба.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#трансферы#Ювентус#Аякс