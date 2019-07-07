"Это бесполезно": в бельгийском клубе отказались брать на сборы игрока сборной Украины Малиновского

По мнению главного тренера "Генка", Руслан Малиновский не готов психологически.

Главный тренер бельгийского "Генка" Фелис Маззу не возьмет на сбор команды в Нидерландах украинского хавбека Руслана Малиновского.

Бельгийский клуб 8 июля отправится на сборы без украинца, который хочет покинуть команду. Малиновский пока будет тренироваться индивидуально.

"Руслан дал понять, что хочет уйти. В беседе с ним я сказал, что мы можем требовать от него минимального уважения по отношению к клубу и партнерам по команде. Но его психологическое состояние не оптимальное, так что я решил не брать его на сбор", - цитирует Маззу voetbalprimeur.be.

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Наставник "Генка" подчеркнул, что Малиновский не сможет полностью сосредоточиться на подготовке к сезону:

"Игроки, которые поедут в Нидерланды, должны быть на сто процентов в своих мыслях сконцентрированы на работе. И сейчас это не относится к Малиновскому. Я все еще надеюсь, что он не покинет "Генк", но сейчас брать его с собой бесполезно. В раздевалке мне нужен только позитив".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Малиновский может перейти в "Аталанту" или "Сампдорию", однако итальянским клубам пока не удалось договориться с "Генком".

Как сообщал УНИАН, ранее в "Генке" раскрыли подробности переговоров с "Сампдорией" по трансферу Малиновского.