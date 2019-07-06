"Сильное отвращение": Атлетико выступил с обвинениями в адрес Барселоны и Гризманна

Мадридский клуб не устроила ситуация, которая сложилась вокруг возможного трансфера нападающего.

Мадридский "Атлетико" опубликовал официальное заявление по поводу потенциальной сделки с "Барселоной" относительно перехода нападающего сборной Франции Антуана Гризманна.

"14 мая Антуан Гризманн сообщил клубу и нашему тренерскому штабу о решении уйти в конце сезона. Спустя несколько дней мы узнали, что он еще в марте согласовал контракт с "Барселоной", а его условия обсуждались еще в феврале.

Читайте такжеПринял все условия: Неймар близок к трансферу в испанский суперклуб

Вчера состоялась встреча Мигеля Анхеля Хиля с гендиректором "Барселоны" Оскаром Грау по просьбе последних. В ходе переговоров Грау потребовал отсрочки выплаты 120 миллионов евро отступных, которые прописаны в контракте игрока с 1 июля.

В итоге "Атлетико" ответил отрицательно, потому что футболист и "Барселона" не уважают наш клуб и его болельщиков. Мы попросили игрока и его агента в следующее воскресенье появиться на клубной базе и начать подготовку к новому сезону.

"Атлетико" хочет выразить сильное отвращение к поведению обеих сторон, а особенно - "Барселоны". Этот клуб заставил игрока разорвать отношения с "Атлетико" по ходу сезона, когда мы играли в Лиге чемпионов с "Ювентусом" и боролись за титул Ла Лиги с самой "Барселоной", - гласит заявление.

Ранее УНИАН сообщал, что "Атлетико" совершил рекордный трансфер в истории клуба.