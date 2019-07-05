Фанател от Милевского: форвард сборной Украины показал технику и рассказал о карьере (видео)

Роман Яремчук рассказал о деталях своих выступлений за "Динамо".

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук поделился фактами из своей жизни и карьеры, которую он начинал в киевском "Динамо".

Футболист стал участником программы "Трехминутка" на YouTube-канале Footboom, в которой надо чеканить мяч и рассказывать о себе.

23-летний Яремчук является воспитанником "Динамо", а в 2016 году он на правах аренды выступал в "Александрии". Год спустя киевляне решили продать игрока в клуб из чемпионата Бельгии. С 2018 года Роман выступает за сборную Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" сыграло вничью с румынской командой.