Фанател от Милевского: форвард сборной Украины показал технику и рассказал о карьере (видео)
10:30, 05 июля 2019Футбол
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Роман Яремчук рассказал о деталях своих выступлений за "Динамо".
Яремчук не сумел закрепиться в Динамо / фото: twitter.com/kaagent
Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук поделился фактами из своей жизни и карьеры, которую он начинал в киевском "Динамо".
Футболист стал участником программы "Трехминутка" на YouTube-канале Footboom, в которой надо чеканить мяч и рассказывать о себе.
23-летний Яремчук является воспитанником "Динамо", а в 2016 году он на правах аренды выступал в "Александрии". Год спустя киевляне решили продать игрока в клуб из чемпионата Бельгии. С 2018 года Роман выступает за сборную Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" сыграло вничью с румынской командой.
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