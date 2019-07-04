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Футболист сборной Украины перешел в гранд чемпионата Бельгии (фото)

11:15, 04 июля 2019
Футбол
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Соболь два года играл в Чехии / фото: twitter.com/fkjablonec

Об этом сообщила пресс-служба бельгийского клуба.

"Брюгге" арендовал 24-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа. В прошлом розыгрыше бельгийского чемпионата команда заняла второе место.

Соболь последние два года провел на правах аренды в Чехии, выступая за "Славию" и "Яблонец". В прошлом сезоне на его счету 27 матчей, один гол и три ассиста. Также защитник провел 11 поединков за сборную Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" обыграл болгарский клуб в контрольном матче.

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Теги: #футбол#Шахтер#трансферы