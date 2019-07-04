Футболист сборной Украины перешел в гранд чемпионата Бельгии (фото)

Эдуард Соболь продолжит карьеру в "Брюгге".

Защитник донецкого "Шахтера" Эдуард Соболь перешел в "Брюгге".

Об этом сообщила пресс-служба бельгийского клуба.

#VitajemoEduard! Club bereikte een akkoord met Shakhtar Donetsk over de uitleenbeurt met aankoopoptie van linksachter Eduard Sobol 🇺🇦 pic.twitter.com/ou5DBBteVl — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 июля 2019 г.

"Брюгге" арендовал 24-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа. В прошлом розыгрыше бельгийского чемпионата команда заняла второе место.

Соболь последние два года провел на правах аренды в Чехии, выступая за "Славию" и "Яблонец". В прошлом сезоне на его счету 27 матчей, один гол и три ассиста. Также защитник провел 11 поединков за сборную Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" обыграл болгарский клуб в контрольном матче.