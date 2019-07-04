Футболист сборной Украины перешел в гранд чемпионата Бельгии (фото)
11:15, 04 июля 2019Футбол
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Эдуард Соболь продолжит карьеру в "Брюгге".
Соболь два года играл в Чехии / фото: twitter.com/fkjablonec
Защитник донецкого "Шахтера" Эдуард Соболь перешел в "Брюгге".
Об этом сообщила пресс-служба бельгийского клуба.
#VitajemoEduard! Club bereikte een akkoord met Shakhtar Donetsk over de uitleenbeurt met aankoopoptie van linksachter Eduard Sobol 🇺🇦 pic.twitter.com/ou5DBBteVl— Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 июля 2019 г.
"Брюгге" арендовал 24-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа. В прошлом розыгрыше бельгийского чемпионата команда заняла второе место.
Соболь последние два года провел на правах аренды в Чехии, выступая за "Славию" и "Яблонец". В прошлом сезоне на его счету 27 матчей, один гол и три ассиста. Также защитник провел 11 поединков за сборную Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" обыграл болгарский клуб в контрольном матче.
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