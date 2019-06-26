УЕФА запретил российскому клубу использовать эмблему коммунистов (фото)

Мини-футбольный клуб с названием КПРФ не сможет использовать свой логотип в Лиге чемпионов.

УЕФА запретил российскому клубу КПРФ использовать в матчах Лиги чемпионов по мини-футболу эмблему, которая идентична логотипу коммунистической партии.

Об этом заявил президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев, передает "Р-Спорт".

"От УЕФА уже поступило официальное письмо о запрете логотипа, который полностью соответствует логотипу партии. А УЕФА регламентными нормами отделяет спорт от политики. Тут не надо заострять внимание именно на коммунистической партии, это касается всех случаев, которые связаны с политикой. МФК КПРФ уже получил это извещение и будет менять свой логотип", - сказал Алиев.

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Клубу, по словам Алиева, также могут запретить выступать в еврокубках под своим названием:

"Возможность оставить название команды пока обсуждается, ведь прямого перевода с английского на русский у аббревиатуры нет. "Коммунизм" по-английски начинается с буквы "с". Надеюсь, что мы сделаем все возможное, чтобы отстоять хотя бы бренд КПРФ, на который ориентируется болельщик".

Отметим, что в прошлом сезоне клуб КПРФ завоевал серебряные медали чемпионата России, благодаря чему впервые в своей истории пробился в Лигу чемпионов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что фанаты грузинского клуба сравнили Россию со свиньей.