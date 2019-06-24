Фанаты грузинского футбольного клуба сравнили Россию со свиньей

Болельщики "Динамо" Батуми вывесили политический баннер.

Фанаты батумского "Динамо" на матче чемпионата Грузии вывесили баннер, на котором изображена свинья в цветах флага России.

Кроме того, на полотне была нанесена надпись с призовым к России покинуть территорию Кавказа.

По информации грузинских СМИ, по ходу поединка на трибунах звучали оскорбительные лозунги в адрес президента России Владимира Путина.

Отношения России и Грузии осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице.

Ранее УНИАН сообщал, что грузинские футболисты вышли на поле в футболках с антироссийскими лозунгами.