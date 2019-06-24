цей матеріал доступний українською

Фанаты грузинского футбольного клуба сравнили Россию со свиньей

11:36, 24 июня 2019
Футбол
574 0

Кроме того, на полотне была нанесена надпись с призовым к России покинуть территорию Кавказа.

По информации грузинских СМИ, по ходу поединка на трибунах звучали оскорбительные лозунги в адрес президента России Владимира Путина.

Отношения России и Грузии осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице.

Ранее УНИАН сообщал, что грузинские футболисты вышли на поле в футболках с антироссийскими лозунгами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Антироссийские протесты в Грузии
Теги: #футбол#фанаты#Грузия