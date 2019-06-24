Фанаты грузинского футбольного клуба сравнили Россию со свиньей
11:36, 24 июня 2019Футбол
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Болельщики "Динамо" Батуми вывесили политический баннер.
Фанаты батумского "Динамо" на матче чемпионата Грузии вывесили баннер, на котором изображена свинья в цветах флага России.
Кроме того, на полотне была нанесена надпись с призовым к России покинуть территорию Кавказа.
По информации грузинских СМИ, по ходу поединка на трибунах звучали оскорбительные лозунги в адрес президента России Владимира Путина.
Отношения России и Грузии осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице.
Ранее УНИАН сообщал, что грузинские футболисты вышли на поле в футболках с антироссийскими лозунгами.
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