"Шальке" готов бесплатно отпустить Коноплянку в турецкий клуб
19:33, 25 июня 2019Футбол
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Гельзенкирхенцы намерены расстаться с украинцем.
Евгений Коноплянка / фото: Schalke 04
Вингер сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка может бесплатно перейти в "Фенербахче".
Об этом сообщило издание Haber365.
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По информации издания, руководство немецкого клуба готово расторгнуть контракт с украинцем и предоставить ему статус свободного агента. Это позволит "Шальке" разгрузить зарплатную ведомость.
В прошедшем сезоне украинец провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Как сообщал УНИАН, Коноплянка уже согласился перейти в "Фенербахче".
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