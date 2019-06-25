"Шальке" готов бесплатно отпустить Коноплянку в турецкий клуб

Гельзенкирхенцы намерены расстаться с украинцем.

Вингер сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка может бесплатно перейти в "Фенербахче".

Об этом сообщило издание Haber365.

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По информации издания, руководство немецкого клуба готово расторгнуть контракт с украинцем и предоставить ему статус свободного агента. Это позволит "Шальке" разгрузить зарплатную ведомость.

В прошедшем сезоне украинец провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Как сообщал УНИАН, Коноплянка уже согласился перейти в "Фенербахче".