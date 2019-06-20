В деле о гибели аргентинского футболиста Салы появился первый подозреваемый (видео)

Британская полиция задержала мужчину, который может быть причастным к авикатастрофе

В деле о гибели футболиста Эмилиано Салы появился подозреваемый.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Полиция графства Дорсет на Юго-Западе Англии задержала 64-летнего мужчину, который может быть причастен к авиакатастрофе, ставшей причиной смерти футболиста.

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Мужчина, имя которого не называется, подозревается в причинении смерти по неосторожности.

Подозреваемый сотрудничает со следствием. После допроса его отпустили.

Напомним, Сала погиб 21 января этого года в результате авиакатастрофы над Ла-Маншем. 7 февраля тело погибшего футболиста извлекли из обломков затонувшего самолета.

В авиакатастрофе также погиб 59-летний пилот Дэвидом Ибботсон.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в апреле умер отец Эмилиано Салы.