В деле о гибели аргентинского футболиста Салы появился первый подозреваемый (видео)
В деле о гибели футболиста Эмилиано Салы появился подозреваемый.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Полиция графства Дорсет на Юго-Западе Англии задержала 64-летнего мужчину, который может быть причастен к авиакатастрофе, ставшей причиной смерти футболиста.
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Мужчина, имя которого не называется, подозревается в причинении смерти по неосторожности.
Подозреваемый сотрудничает со следствием. После допроса его отпустили.
Напомним, Сала погиб 21 января этого года в результате авиакатастрофы над Ла-Маншем. 7 февраля тело погибшего футболиста извлекли из обломков затонувшего самолета.
В авиакатастрофе также погиб 59-летний пилот Дэвидом Ибботсон.
УНИАН ранее также сообщал о том, что в апреле умер отец Эмилиано Салы.