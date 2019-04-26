Умер отец футболиста Салы, погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем

Отец игрока не пережил трагедии, случившейся с сыном.

Отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем 21 января этого года, умер от сердечного приступа.

По информации La Nacion, Орасио Сала скончался в своем доме в городе Прогресо.

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"Жена Орасио позвонила мне в пять утра, врачи уже были там, и когда я пришел к ним, было уже слишком поздно", - рассказал местный мэр Хулио Мюллер.

Напомним, 28-летний аргентинский форвард Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" из французского "Нанта" в январе 2019 года. 21 января футболист вылетел на частном самолете в Уэльс, но воздушное судно исчезло с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позже, принадлежало Сале. Тело пилота не нашли.