"Это его право": Хачериди поддержал уехавшего в Россию Ракицкого

Экс-защитник "Динамо" Евгений Хачериди заявил, что политика для него "в стороне".

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди высказался о переходе Ярослава Ракицкого в российский "Зенит".

Своим мнением Хачериди поделился в программе "Зе Интервьюер" на YouTube.

"С Ракицким я никогда не общался, когда в сборной - всегда общаемся. Кстати, парень вообще нормальный, посмеяться, поулыбаться, простой пацан. Считаю, это его право играть, где он хочет", - сказал Хачериди.

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"Не знаю, какая у него была ситуация в "Шахтере". Считаю, "Зенит" - достойная команда. Предложили, наверное, хорошую зарплату. Команда играет в Лиге чемпионов. Да, это Россия, но если говорить о политике - для меня она вообще в стороне", - добавил футболист.

Хачериди также ответил на вопрос о том, перешел бы он в российский клуб или нет:

"Не знаю, врать не буду. Больше нет, конечно... А если нет предложений, но приходит только одно предложение из России? Тебе же надо семью кормить. Если есть выбор, например, та же Турция, хорошие условия, то, конечно, я поеду в Турцию. Из России предложений не было никогда, только разговоры".

Напомним, прошлый сезон Хачериди провел в греческом клубе ПАОК. Летом защитник стал свободным агентом.

Как сообщал УНИАН, Хачериди также объяснил, почему не перейдет в "Шахтер".