Украина - Люксембург: Маркевич дал совет Шевченко

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич посоветовал Андрею Шевченко не менять победный состав.

Бывший тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич дал совет Андрею Шевченко перед матчем отбора на Евро-2020 против сборной Люксембурга.

Слова Маркевича приводит "Сегодня".

Маркевич посоветовал Шевченко не менять состав, который со счетом 5:0 разгромил Сербию.

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"Ротации в составе? Я бы ничего не менял. Должен играть тот же состав, потому, что был прецедент в выездной игре с Люксембургом. Поменяли после Португалии пять футболистов, и вы видели, чем все едва не закончилось", - отметил Маркевич.

Тренер также рассказал, что именно выйдет на первый план в игре с Люксембургом:

"Ребята показали, что они прекрасно чувствуют друг друга, и не нужно это разрушать. На первый план в игре с Люксембургом выйдут индивидуальные качества футболистов, особенно лидеров - Коноплянки, Зинченко, Малиновского, Цыганкова. И, конечно, очень важно будет чаще бить по воротам - со средней дистанции, из-за пределов штрафной. У нас есть кому это делать. Надо забить первый гол, а потом соперник раскроется, и уже будет легче".

Матч Украина - Люксембург пройдет во Львове 10 июня. Начало встречи - в 21.45.

УНИАН также сообщал о том, что футболисты сборной Украины прокомментировали разгром сборной Сербии.