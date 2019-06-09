Украина - Люксембург: Маркевич дал совет Шевченко
Бывший тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич дал совет Андрею Шевченко перед матчем отбора на Евро-2020 против сборной Люксембурга.
Слова Маркевича приводит "Сегодня".
Маркевич посоветовал Шевченко не менять состав, который со счетом 5:0 разгромил Сербию.
Читайте такжеУкраина - Люксембург: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2020
"Ротации в составе? Я бы ничего не менял. Должен играть тот же состав, потому, что был прецедент в выездной игре с Люксембургом. Поменяли после Португалии пять футболистов, и вы видели, чем все едва не закончилось", - отметил Маркевич.
Тренер также рассказал, что именно выйдет на первый план в игре с Люксембургом:
"Ребята показали, что они прекрасно чувствуют друг друга, и не нужно это разрушать. На первый план в игре с Люксембургом выйдут индивидуальные качества футболистов, особенно лидеров - Коноплянки, Зинченко, Малиновского, Цыганкова. И, конечно, очень важно будет чаще бить по воротам - со средней дистанции, из-за пределов штрафной. У нас есть кому это делать. Надо забить первый гол, а потом соперник раскроется, и уже будет легче".
Матч Украина - Люксембург пройдет во Львове 10 июня. Начало встречи - в 21.45.
УНИАН также сообщал о том, что футболисты сборной Украины прокомментировали разгром сборной Сербии.