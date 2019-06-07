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Отбор на Евро-2020: как сборная Украины готовилась к матчу против Сербии (фото, видео)

12:31, 07 июня 2019
Футбол
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Сборная Украины / УНИАН

Футболисты провели занятие на новом газоне стадиона. Футболисты понравилось состояние поля, они оценили его комплиментами.

Сербская сборная также провела тренировку на "Арене Львов".

Тренировки украинской и сербской сборных - в фотогалерее УНИАН.

Видео тренировки было опубликовано на официальном канале УАФ в YouTube.

Напомним, матч Украина - Сербия пройдет 7 июня. Начало встречи - в 21.45.

УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко прокомментировал предстоящую встречу со сборной Сербии.

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Теги: #сборная Украины#Евро-2020 квалификация#сборная Сербиипогода во Львове