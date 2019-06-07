Отбор на Евро-2020: как сборная Украины готовилась к матчу против Сербии (фото, видео)

Украинские футболисты накануне игры провели открытую тренировку.

Сборная Украины перед матчем отбора на Евро-2020 провела открытую тренировку на "Арене Львов" во Львове.

Футболисты провели занятие на новом газоне стадиона. Футболисты понравилось состояние поля, они оценили его комплиментами.

Сербская сборная также провела тренировку на "Арене Львов".

Тренировки украинской и сербской сборных - в фотогалерее УНИАН.

Видео тренировки было опубликовано на официальном канале УАФ в YouTube.

Напомним, матч Украина - Сербия пройдет 7 июня. Начало встречи - в 21.45.

УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко прокомментировал предстоящую встречу со сборной Сербии.