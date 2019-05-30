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Журнал Forbes опубликовал список 20 самых дорогих футбольных клубов мира

16:18, 30 мая 2019
Футбол
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Мадридский "Реал" - самый дорогой клуб мира / REUTERS

Список возглавил «Реал», который оценивается в 4,239 миллиарда долларов. На втором месте – «Барселона», ее стоимость – 4,021 миллиарда долларов. Замыкает тройку английский «Манчестер Юнайтед», который стоит 3,808 миллиарда долларов.

Весь список выглядит следующим образом.

1. «Реал» – 4,239 млрд долларов 

2. «Барселона» – 4,021 

3. «Манчестер Юнайтед» – 3,808 

4. «Бавария» – 3,024 

5. «Манчестер Сити» – 2,688 

6. «Челси» – 2,576 

7. «Арсенал» – 2,268 

8. «Ливерпуль» – 2,183 

9. «Тоттенхэм» – 1,624 

10. «Ювентус» – 1,512 

11. «ПСЖ» – 1,092 

12. «Атлетико» – 953 млн 

13. «Боруссия» Дортмунд – 896 

14. «Шальке» – 683 

15. «Интер» – 672 

16. «Рома» – 622 

17. «Вест Хэм» – 616 

18. «Милан» – 583 

19. «Эвертон» – 476 

20. «Ньюкасл» – 381

Напомним, мадридский «Реал» готовит мегатрансфер. В "Королевский клуб" готов перейти лидер лондонского "Челси" Эден Азар.

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Теги: #Forbes рейтинг#Реал Мадрид