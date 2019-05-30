Журнал Forbes опубликовал список 20 самых дорогих футбольных клубов мира

"Реал", "Барселона" и "МЮ" оказались в тройке лидеров.

Журнал Forbes опубликовал список топ-20 самых дорогих футбольных клубов мира в 2019 году.

Список возглавил «Реал», который оценивается в 4,239 миллиарда долларов. На втором месте – «Барселона», ее стоимость – 4,021 миллиарда долларов. Замыкает тройку английский «Манчестер Юнайтед», который стоит 3,808 миллиарда долларов.

Весь список выглядит следующим образом.

1. «Реал» – 4,239 млрд долларов

2. «Барселона» – 4,021

3. «Манчестер Юнайтед» – 3,808

4. «Бавария» – 3,024

5. «Манчестер Сити» – 2,688

6. «Челси» – 2,576

7. «Арсенал» – 2,268

8. «Ливерпуль» – 2,183

9. «Тоттенхэм» – 1,624

10. «Ювентус» – 1,512

11. «ПСЖ» – 1,092

12. «Атлетико» – 953 млн

13. «Боруссия» Дортмунд – 896

14. «Шальке» – 683

15. «Интер» – 672

16. «Рома» – 622

17. «Вест Хэм» – 616

18. «Милан» – 583

19. «Эвертон» – 476

20. «Ньюкасл» – 381

Напомним, мадридский «Реал» готовит мегатрансфер. В "Королевский клуб" готов перейти лидер лондонского "Челси" Эден Азар.