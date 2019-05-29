Реал готовится объявить о трансфере звездного футболиста

Эден Азар уже в ближайшее время станет новичком мадридского топ-клуба.

Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар в ближайшее время перейдет в мадридский "Реал".

Об этом сообщает AS.

Если трансфер не сорвется в последний момент, то Азар будет представлен в качестве игрока "Реала" 3 июня.

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По данным британского издания The Sun, "Реал" и "Челси" договорились о трансфере футболиста за 113 миллионов евро. Также "синие" могут получить бонусы в размере 17 миллионов.

В Мадриде Азар будет зарабатывать 450 тысяч евро в неделю. Бельгиец подпишет со "сливочными" четырехлетний контракт.

Таким образом, финал Лиги Европы, в котором "Челси" 29 мая встретится с "Арсеналом", с большой долей вероятности станет для Азара последним матчем в футболке лондонского клуба.

Напомним, 28-летний Азар выступает за "Челси" с 2012 года.

УНИАН также сообщал о том, что капитан "Реала" Серхио Рамос хотел бесплатно уйти из клуба.