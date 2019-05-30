Вратарь Лунин - о выступлении сборной Украины на молодежном ЧМ-2019: хотим выйти в четвертьфинал

Сегодня украинская "молодежка" сыграет на чемпионате мира с Нигерией.

Голкипер "Реала" и молодежной сборной Украины по футболу дал интервью официальному сайту ФИФА.

Украинский вратарь поделился ожиданиями от третьего матча "сине-желтых" на молодежном чемпионате мира, в котором подопечные Александра Петракова сыграют с Нигерией. Игра состоится сегодня в польском городе Бельско-Бяла. Начало - в 21.30 по киевскому времени.

"Мы играем здесь на ЧМ-2019 каждые три дня, и нам важно физически восстановиться к следующему матчу с Нигерией. Игроки сборной Нигерии - очень скоростные и решительные. Матч предстоит тяжелый, но мы собираемся занять в группе первое место, поэтому наша цель - победить", - сказал Лунин, чьи слова цитирует FIFA.com.

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Вратарь молодежной сборной Украины отметил, что мечтает выйти с командой как минимум в четвертьфинал турнира. До этого украинская команда три раза выступала в финальной части молодежного ЧМ - в 2001 году в Аргентине, в 2005 году в Нидерландах и в 2015 году в Новой Зеландии. В каждом из этих форумов "сине-желтые" выходили в 1/8 финала, но не могли продвинуться дальше.

«Мы хотим выйти в четвертьфинал впервые в нашей истории, но сейчас мы просто сосредоточиваемся на нашем третьем матче с Нигерией в группе. Слишком рано говорить о завоевании титула. Для нас важно идти шаг за шагом. Нам остается одна групповая игра до начала второго этапа соревнований, поэтому сейчас мы явно не думаем о финале. Однако если мы сможем выиграть все наши матчи, то станем чемпионами», - добавил Лунин.

Напомним, сборная Украины уже провела на молодежном ЧМ-2019 (U-20) в Польше два поединка. Вначале команда Петракова обыграла команду США со счетом 2:1, а затем в трудном матче одолела Катар - 1:0, обеспечив себе выход в 1/8 финала.

Андрей Лунин игровую карьеру на взрослом уровне начал в "Днепре", а также выступал за "Зарю". Летом 2018 года его контракт выкупил мадридский "Реал", однако весь сезон украинец провел в аренде в "Леганесе".