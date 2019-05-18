Зидан одобрил кандидатуру украинца Лунина на позицию второго вратаря Реала - СМИ
10:29, 18 мая 2019Футбол
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Сын главного тренера "Сливочных" Люка Зидан, скорее всего, уйдет в аренду в другую команду.
Андрей Лунин / MARCA
Украинский вратарь Андрей Лунин, который проводит нынешний сезон на правах аренды в испанском «Леганесе», будет вторым голкипером «Реала», сообщает Mundo Deportivo.
Ранее ходили слухи о том, что главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан настаивал на кандидатуре своего сына Люка. Эта информация не подтвердилась. Зидан заявил, что не против ухода сына в аренду в один из европейских клубов.
На позиции главного голкипера «Реала» в сезоне-2019/2020 будет Тибо Куртуа.
Напомним, ранее руководство "Реала" избавилось от голкипера, который был конкурентом Андрея Лунина.
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