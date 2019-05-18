Зидан одобрил кандидатуру украинца Лунина на позицию второго вратаря Реала - СМИ

Сын главного тренера "Сливочных" Люка Зидан, скорее всего, уйдет в аренду в другую команду.

Украинский вратарь Андрей Лунин, который проводит нынешний сезон на правах аренды в испанском «Леганесе», будет вторым голкипером «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

Ранее ходили слухи о том, что главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан настаивал на кандидатуре своего сына Люка. Эта информация не подтвердилась. Зидан заявил, что не против ухода сына в аренду в один из европейских клубов.

На позиции главного голкипера «Реала» в сезоне-2019/2020 будет Тибо Куртуа.

Напомним, ранее руководство "Реала" избавилось от голкипера, который был конкурентом Андрея Лунина.