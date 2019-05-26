Динамо - Львов: видео матча УПЛ

Киевляне принимали львовян в 31-м туре чемпионата Украины.

В рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги 26 мая "Динамо" на "Олимпийском" принимало "Львов".

Киевляне одержали победу со счетом 2:1. На гол Алваро Тавареса в первом тайме "Динамо" ответило мячами Артема Беседина и Никиты Бурды на 78-й и 82-й минутах встречи.

За тур до финиша чемпионата У "Динамо" 69 очков и второе место в таблице УПЛ, у "Львова" - 34 очка и шестая позиция.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН также сообщал о результатах матчей 31-го тура УПЛ 25 мая.