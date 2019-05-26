Динамо - Львов: видео матча УПЛ
18:50, 26 мая 2019Футбол
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Киевляне принимали львовян в 31-м туре чемпионата Украины.
Карлос де Пена забил один гол в шести матчах за Динамо в УПЛ / фото: ФК Динамо Киев
В рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги 26 мая "Динамо" на "Олимпийском" принимало "Львов".
Киевляне одержали победу со счетом 2:1. На гол Алваро Тавареса в первом тайме "Динамо" ответило мячами Артема Беседина и Никиты Бурды на 78-й и 82-й минутах встречи.
За тур до финиша чемпионата У "Динамо" 69 очков и второе место в таблице УПЛ, у "Львова" - 34 очка и шестая позиция.
Видеообзор матча
Полное видео матча
УНИАН также сообщал о результатах матчей 31-го тура УПЛ 25 мая.
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