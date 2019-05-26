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Динамо - Львов: видео матча УПЛ

18:50, 26 мая 2019
Футбол
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Карлос де Пена забил один гол в шести матчах за Динамо в УПЛ / фото: ФК Динамо Киев

Киевляне одержали победу со счетом 2:1. На гол Алваро Тавареса в первом тайме "Динамо" ответило мячами Артема Беседина и Никиты Бурды на 78-й и 82-й минутах встречи.

За тур до финиша чемпионата У "Динамо" 69 очков и второе место в таблице УПЛ, у "Львова" - 34 очка и шестая позиция.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН также сообщал о результатах матчей 31-го тура УПЛ 25 мая.

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Теги: #Динамо#ФК Львов