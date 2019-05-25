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Первые игроки сборной Украины приехали на сбор перед матчами с Сербией и Люксембургом (видео)

23:10, 25 мая 2019
Футбол
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пресс-служба УАФ

Первыми в расположение национальной сборной Украины в харьковском отеле Superior Golf & Spa Resort прибыли легионеры - игроки бельгийского "Гента" Роман Яремчук и Игорь Пластун, представитель "Леганеса" Василий Кравец, Марьян Швед из "Селтика" и Иван Петряк, который недавно перешел в венгерский "МОЛ-Види" из "Ференцвароша".

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Почти одновременно с игроками национальной сборной появились восемь кандидатов в «молодежку», которая проведет в Харькове общий сбор с главной командой страны. Как сообщает пресс-служба УАФ, молодые и более опытные исполнители живут и работают по одному графику: первым пунктом программы был коллективный обед.

В субботу вечером к сборной должны были присоединиться Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Роман Безус, а также еще трое игроков из "молодежки". 27-28 мая в тренировочный лагерь прибудут остальные легионеры - Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Артем Кравец и Эдуард Соболь. А 1 июня присоединятся игроки из украинской Премьер-лиги.

пресс-служба УАФ

За первым днем подготовки подопечных Шевченко и приездом первых игроков в стан "синь-желтых" можно наблюдать на видео, снятом пресс-службой национальной команды:

Напомним, сборная Украины проведет в июне две игры отбора Евро-2020 - 7 июня во Львове против сборной Сербии и 10-го числа также во Львове - против Люксембурга.

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Теги: #сборная Украины по футболупогода в Харькове