Первые игроки сборной Украины приехали на сбор перед матчами с Сербией и Люксембургом (видео)

Футболисты, выступающие за иностранные клубы, первыми прибыли в расположение команды "сине-желтых".

В субботу, 25 мая национальная сборная Украины по футболу начала подготовку к матчам квалификации чемпионата Европы-2020.

Первыми в расположение национальной сборной Украины в харьковском отеле Superior Golf & Spa Resort прибыли легионеры - игроки бельгийского "Гента" Роман Яремчук и Игорь Пластун, представитель "Леганеса" Василий Кравец, Марьян Швед из "Селтика" и Иван Петряк, который недавно перешел в венгерский "МОЛ-Види" из "Ференцвароша".

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Почти одновременно с игроками национальной сборной появились восемь кандидатов в «молодежку», которая проведет в Харькове общий сбор с главной командой страны. Как сообщает пресс-служба УАФ, молодые и более опытные исполнители живут и работают по одному графику: первым пунктом программы был коллективный обед.

В субботу вечером к сборной должны были присоединиться Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Роман Безус, а также еще трое игроков из "молодежки". 27-28 мая в тренировочный лагерь прибудут остальные легионеры - Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Артем Кравец и Эдуард Соболь. А 1 июня присоединятся игроки из украинской Премьер-лиги.

За первым днем подготовки подопечных Шевченко и приездом первых игроков в стан "синь-желтых" можно наблюдать на видео, снятом пресс-службой национальной команды:

Напомним, сборная Украины проведет в июне две игры отбора Евро-2020 - 7 июня во Львове против сборной Сербии и 10-го числа также во Львове - против Люксембурга.