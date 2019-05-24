В списке кандидатов на пост тренера Динамо нет иностранцев - СМИ
13:59, 24 мая 2019Футбол
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Ранее в числе претендентов на замену Александру Хацкевичу называли поляка Адама Навалку и чеха Индржиха Трпишовского.
Алексей Михайличенко / УНИАН
В шорт-листе кандидатов на пост главного тренера «Динамо» нет иностранцев.
Об этом сообщает сайт «Динамомания».
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В списке возможных кандидатур только украинские специалисты. Ранее сообщалось, что возглавить киевлян может чех Индржих Трпишовский, поляк Адам Навалка, а также Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.
Контракт нынешнего главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича истекает в начале июня.
Руководство столичного клуба ищет кандидатов на замену белорусскому специалисту.
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