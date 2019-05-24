В списке кандидатов на пост тренера Динамо нет иностранцев - СМИ

Ранее в числе претендентов на замену Александру Хацкевичу называли поляка Адама Навалку и чеха Индржиха Трпишовского.

В шорт-листе кандидатов на пост главного тренера «Динамо» нет иностранцев. Об этом сообщает сайт «Динамомания». Читайте такжеНовым главным тренером Динамо может стать наставник чешской Славии - СМИ В списке возможных кандидатур только украинские специалисты. Ранее сообщалось, что возглавить киевлян может чех Индржих Трпишовский, поляк Адам Навалка, а также Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев. Контракт нынешнего главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича истекает в начале июня. Руководство столичного клуба ищет кандидатов на замену белорусскому специалисту.

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