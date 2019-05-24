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В списке кандидатов на пост тренера Динамо нет иностранцев - СМИ

13:59, 24 мая 2019
Футбол
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Алексей Михайличенко / УНИАН

Об этом сообщает сайт «Динамомания».

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В списке возможных кандидатур только украинские специалисты. Ранее сообщалось, что возглавить киевлян может чех Индржих Трпишовский, поляк Адам Навалка, а также Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.

Контракт нынешнего главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича истекает в начале июня.

Руководство столичного клуба ищет кандидатов на замену белорусскому специалисту.

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Теги: #Динамо Киевпогода в Киеве