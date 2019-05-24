Новым главным тренером Динамо может стать наставник чешской Славии - СМИ

Киевское "Динамо" в качестве кандидата на должность главного тренера рассматривает 43-летнего Йиндржиха Трпишовского.

Киевское "Динамо" в качестве кандидата на должность главного тренера команды рассматривает наставника пражской "Славии", 43-летнего Йиндржиха Трпишовского.

Как сообщает Sportarena со ссылкой на чешские СМИ, Трпишовский должен прибыть в Киев на переговоры.

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Под руководством Трпишовского "Славия" в этом сезоне впервые за 77 лет оформила золотой дубль - выиграла чемпионат и Кубок страны, а также дошла до четвертьфинала Лиги Европы, проиграв на этой стадии лондонскому "Челси".

Киевский клуб достаточно давно следит за работой Трпишовского и всерьез рассчитывает достичь с ним соглашения. Ранее сообщалось, что возглавить "Динамо" может польский специалист Адам Навалка. Претендентами на этот пост СМИ также называли украинцев Алексея Михайличенко и Юрия Калитвинцева.