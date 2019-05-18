Супергол игрока Карпат стал украшением 29-го тура УПЛ (видео)

Хавбек "Карпат" Сергей Мякушко забил невероятный гол в матче против "Десны".

Полузащитник львовских "Карпат" Сергей Мякушко отличился невероятным по красоте ударом со штрафного в матче с "Десной" (Чернигов).

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На 77-й минуте матча 29 тура УПЛ между "Карпатами" и "Десной" команда из Львова получила право на пробитие штрафного удара примерно в 30 метрах от ворот. Выполнять его пошел Сергей Мякушко. 26-летний полузащитник нанес сверхмощный удар по воротам, мяч перелетел стенку и от перекладины залетел в дальний угол ворот.

Как сообщал УНИАН, "Карпаты" в меньшинстве переиграли "Десну" и поднялись на 9-е место турнирной таблицы, оставив зону переходных матчей.