Карпаты вдесятером обыграли Десну в 29-м туре УПЛ

Оба гола львовяне забили после удаления своего игрока.

В рамках 29-го тура УПЛ "Карпаты" на своем стадионе обыграли черниговскую "Десну" - 2:0.

Оба гола "зелено-белые" забили после перерыва. На 52-й минуте Понде после розыгрыша углового своей команды головой с метрового расстояния переправил мяч в сетку - 1:0. А на 77-й минуте шедевр исполнил Мякушко, отличившись ударом со штрафного - мяч рикошетом от перекладины опустился за линию ворот. 2:0.

Следует отметить, что с начала второго тайма "Карпаты" играли в меньшинстве - двойную желтую карточку получил темнокожий легионер хозяев поля Карим Йода.

После этой победы львовская команда поднялась на 9-ю строчку таблицы (29 очков). У "Десны" 38 баллов - черниговчане находятся на 8-м месте.

"Карпаты" - "Десна" 2:0

Голы: Понде, 52, Мякушко, 77

"Карпаты": Кучинский, Мирошниченко, Ковтун, Хонгла, Бусько, Гуйе (Нестеров, 46), Клёц, Йода, Мякушко, Понде (Дебелко, 68), Ди Франко (Толочко, 78)

"Десна": Паст, Имереков, Д.Фаворов, Гитченко, Богданов (Хлёбас, 73), Картушов, Мостовой, Огиря, Старенький (Козак, 61), Филиппов, А.Фаворов (Безбородько, 60)

Удалён: Йода, 50