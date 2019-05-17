Украинец Малиновский стал чемпионом Бельгии по футболу

"Генк", за который выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, досрочно оформил титул чемпиона Бельгии.

Сегодня состоялся предпоследний, 9-й тур плей-офф чемпионата Бельгии. "Генк", за который выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, досрочно оформил титул чемпиона Бельгии. На выезде команда Малиновского сыграла вничью с "Андерлехтом" - 1:1. Украинец провел на поле 90 минут. В параллельном матче второй претендент на титул - "Брюгге" - проиграл в гостях "Стандарду" - 0:2.

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"Генк" набрал 51 очко и стал недосягаемым. Клуб из Генка оформил 4-й чемпионский титул в истории (1999, 2002, 2011, 2019). Это первый чемпионский титул для Малиновского.

Добавим, что на прошлой неделе Малиновский финишировал на втором месте в голосовании на звание лучшего футболиста года в Бельгии, уступив полузащитнику "Брюгге" Хансу Ванакену.

26-летний Руслан Малиновский в нынешнем сезоне провел 51 матч за "Генк", отметившись 16 голами и 16 голевыми передачами. Напомним, ранее сообщалось, что Руслан может перейти в московский "Спартак".