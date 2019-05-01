Как Барселона побеждала Ливерпуль: онлайн матча Лиги чемпионов

"Барселона" и "Ливерпуль" встречались на "Камп Ноу" в рамках 1/2 финала главного клубного турнира Европы.

1 мая на стадионе "Камп Ноу" прошел матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем".

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча Барселона - Ливерпуль.

Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч

"Барселона" - "Ливерпуль" - 3:0

Голы: Суарес, 26, Месси, 75, 82

"Барселона": тер Штеген, Роберто (Аленья, 90+3), Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Видаль, Коутиньо (Семеду, 60), Месси, Суарес (Дембеле, 90+3).

"Ливерпуль": Алисон, Матип, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Милнер (Ориги, 85), Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 24), Вейналдум (Фирмино, 79), Мане, Салах.

Онлайн-трансляция матча

90+6 - Матч закончен! "Барселона" обыграла "Ливерпуль" со счетом 3:0!

90+6 - Супермомент был у "Барсы", но Дембеле не забил в контратаке!

90+5 - Дембеле пробил выше ворот.

90+3 - Двойная замена у "Барсы". Дембеле вместо Суареса, а Аленья вместо Роберто.

90+2 - Суарес испортил перспективную контратаку "Барсы".

90 - Пять минут добавлено. Гости пытаются отыграть один мяч.

86 - Альба предупрежден за затяжку времени.

85 - Ориги вышел вместо Милнера.

84 - Штанга! Сперва защитник спас "Барсу" после удара Фирмино, а Салах на добивании пробил в каркас ворот.

82 - ГОООЛ!!! Месси доводит счет до разгромного! Со штрафного положил мяч в "девятку" Лео - 3:0!

81 - Желтая карточка. Фабиньо сбил Месси.

79 - Замена. Фирмино вышел вместо Вейналдума.

75 - ГОООЛ!!! "Барселона" забивает второй мяч - 2:0! Суарес пробил в перекладину, но мяч отскочил к Месси, которому оставалось лишь закатить его в ворота.

74 - "Барсе" удалось отодвинуть игру от своих ворот в последние минуты.

69 - Гомес очень неточно пробил с дальней дистанции.

66 - "Ливерпуль" долго крутился вокруг штрафной соперника, но до удара дело так и не дошло.

60 - Замена. Вместо Коутиньо вышел Семеду.

59 - Еще момент у ворот "Барсы"! Милнер набежал и пробил в касание из центра штрафной, но прямо в тер Штегена.

53 - Опаснейший удар от Салаха - мяч катился в дальний нижний угол, но тер Штеген спас "Барсу"!

47 - Момент у гостей! Милнер крутил мяч в дальний угол - тер Штеген среагировал.

46 - Второй тайм! Матч продолжается.

45+3 - Перерыв! "Барселона" ведет со счетом 1:0.

44 - Милнер врезался в Месси и вытолкал Лео за пределы поля. Было грубо, но арбитр посчитал, что можно обойтись без карточки.

39 - Желтая карточка. Лангле схватил Салаха за футболку.

38 - Милнер пробил из-за пределов штрафной - неточно.

34 - Момент у "Ливерпуля"! Мане после длинной передачи опередил двух защитников, но в касание пробил выше ворот.

31 - "Барселона" обострила у ворот соперника, но Коутиньо не позволили замкнуть передачу Альбы.

26 - ГОООЛ!!! Альба прострелил во вратарскую, Суарес вырвался из-за спин защитников и в касание переправил мяч в сетку! 1:0!

24 - Вынужденная замена у "Ливерпуля". Кейта получил травму, вместо него в игру вступил Хендерсон.

19 - Стандарт заработал "Ливерпуль" у лицевой и рядом с линией штрафной, но пробить после навеса Робертсона никому не удалось.

17 - Не удалось командам забить быстрый гол - 0:0 в Барселоне.

15 - Первый удар в створ от "Барсы". Алиссон забрал мяч в руки после удара Коутиньо.

13 - Месси не позволили нанести удар после прострела Альбы. Аргентинец продолжил бороться за мяч и пытался обойти Матипа - мяч зацепил руку защитника, но умышленной игры рукой там не было.

10 - В первые десять минут матча "Ливерпуль" больше владел мячом. "Барса" довольно нервно начала поединок в обороне.

5 - Мане упал в штрафной соперника после того, как его сзади подталкивал Пике. Но арбитр не усмотрел нарушений в действиях защитника "Барсы".

4 - Опасно у ворот "Ливерпуля"! Коутиньо отдал в штрафную на Ракитича, тот мог бить от угла вратарской, но решил пасовать в центр - защитник "Ливерпуля" перевел мяч на угловой.

2 - Салах ворвался в штрафную, но удар египтянина был заблокирован.

1 - Матч начался!

Фото с разминки команд.

Состав "Барселоны". У каталонцев в запасе Силлессен, Семеду, Артур, Дембеле, Малком, Юмтити и Аленья.

Состав "Ливерпуля". У "красных" в запасе остались Миньоле, Ловрен, Фирмино, Хендерсон, Шакири, Ориги, Александер-Арнольд

"Барселона" и "Ливерпуль" подошли к полуфиналу без поражений в матчах плей-офф ЛЧ 2018-2019. Каталонский клуб в 1/8 финала прошел "Лион" (0:0, 5:1) и "Манчестер Юнайтед" (1:0, 3:0). Мерсисайдцы выбили из борьбы сперва "Баварию" (0:0, 3:1), а затем "Порту" (2:0, 4:1).

В личных встречах команд в еврокубках перевес на счету "Ливерпуля". Испанский клуб выиграл два раза (в обоих случах на выезде), тогда как английский побеждал трижды, а еще три матча завершились вничью.