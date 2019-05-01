Пасхальные яйца вместо монетки: в Болгарии арбитр оригинально провел жеребьевку перед началом матча (видео)
11:56, 01 мая 2019Футбол
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Болгарский арбитр предложил футболистам разыграть половину поля в битве пасхальными яйцами.
Пасхальные яйца в цветах Ботева / фото: facebook.com/Botev.Plovdiv
В чемпионате Болгарии по футболу оригинально отпраздновали Пасху.
Перед матчем "Ботев" - ЦСКА, который состоялся на следующий день после праздника, арбитр Ивайло Стоянов заменил подбрасывание монетки перед матчем на битву пасхальными яйцами.
Капитаны команд вооружились яйцами, выкрашенными в цвета команд (у "Ботева" - желтое, у ЦСКА - красное), и, таким образом, разыграли возможность выбрать половину поля или разыграть мяч с центра.
Победил капитан "Ботева" - яйцо, которое досталось ему, оказалось крепче.
"Ботев" в итоге одержал и победу в матче - 2:0.
Botev Plovdiv 2:0 CSKA Sofia FC— Irakli Khvedeliani (@Khvedeliani90) 30 апреля 2019 г.
Traditional draw - using Easter eggs pic.twitter.com/YUTkcE3o2M
УНИАН ранее также сообщал о том, как отмечали Пасху звезды украинского спорта.
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