Пасхальные яйца вместо монетки: в Болгарии арбитр оригинально провел жеребьевку перед началом матча (видео)

Болгарский арбитр предложил футболистам разыграть половину поля в битве пасхальными яйцами.

В чемпионате Болгарии по футболу оригинально отпраздновали Пасху.

Перед матчем "Ботев" - ЦСКА, который состоялся на следующий день после праздника, арбитр Ивайло Стоянов заменил подбрасывание монетки перед матчем на битву пасхальными яйцами.

Капитаны команд вооружились яйцами, выкрашенными в цвета команд (у "Ботева" - желтое, у ЦСКА - красное), и, таким образом, разыграли возможность выбрать половину поля или разыграть мяч с центра.

Победил капитан "Ботева" - яйцо, которое досталось ему, оказалось крепче.

"Ботев" в итоге одержал и победу в матче - 2:0.

Botev Plovdiv 2:0 CSKA Sofia FC

Traditional draw - using Easter eggs pic.twitter.com/YUTkcE3o2M — Irakli Khvedeliani (@Khvedeliani90) 30 апреля 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, как отмечали Пасху звезды украинского спорта.