Барселона досрочно выиграла чемпионат Испании

Месси принес "Барселоне" досрочный чемпионский титул и стал рекордсменом каталонского клуба.

"Барселона" обыграла "Леванте" в рамках 35-го тура чемпионата Испании (1:0) и досрочно завоевала чемпионский титул.

Победу каталонскому клубу в игре с "Леванте" принес Лионель Месси, который отличился на 62-й минуте.

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Таким образом, за три тура до финиша чемпионата "Барселона" на 9 очков опережает "Атлетико". Каталонцы стали недосягаемы для мадридцев за счет преимущества в личных встречах.

"Барселона" второй раз подряд, в четвертый раз за последние пять сезонов и в 26-й раз в истории стала чемпионом Испании. Лидером по количеству титулов остается "Реал", у которого 33 победы.

Отметим также, что Месси стал первым игроком в истории "Барселоны", которому удалось выиграть с клубом 10 чемпионских титулов.

Эрнесто Вальверде, который возглавил "Барселону" в 2017 году, выиграл чемпионство с командой в обоих сезонах.

УНИАН также сообщал о том, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции.