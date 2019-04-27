Харьковские фанаты прошли маршем, распевая знаменитый хит про Путина (видео)

Фанаты "Металлиста-1925" отметили пятилетний юбилей хита про президента РФ Владимира Путина.

Харьковские фанаты прошли маршем по по центру города и исполнили знаменитый хит про президента России Владимира Путина.

Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте itsector.

Болельщики прошлись по Харькову перед матчем 25-го тура Первой лиги с ковалевским "Колосом" (0:0).

Фанаты отметили пятилетний юбилей хита "Путин - х***о". Пять лет назад харьковские болельщики вместе с фанатами "Шахтера" впервые исполнили эту песню. С тех пор хит часто исполнялся во время матчей.

УНИАН также сообщал о том, что УЕФА оштрафовал "Динамо" из-за болельщиков.