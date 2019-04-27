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Харьковские фанаты прошли маршем, распевая знаменитый хит про Путина (видео)

12:32, 27 апреля 2019
Футбол
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Фанаты Металлиста-1925 прошли маршем по Харькову / twitter.com/itsector

Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте itsector.

Болельщики прошлись по Харькову перед матчем 25-го тура Первой лиги с ковалевским "Колосом" (0:0).

Фанаты отметили пятилетний юбилей хита "Путин - х***о". Пять лет назад харьковские болельщики вместе с фанатами "Шахтера" впервые исполнили эту песню. С тех пор хит часто исполнялся во время матчей. 

УНИАН также сообщал о том, что УЕФА оштрафовал "Динамо" из-за болельщиков.

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Теги: #фанаты#Металлист 1925#Владимир Путинпогода в Харькове