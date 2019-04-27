УЕФА оштрафовал Динамо из-за болельщиков
Киевское "Динамо" оштрафовано на 60 тысяч евро за поведение фанатов во время матча 1/8 финала Лиги Европы против "Челси" на "Олимпийском" (0:5). Данное решение вынес дисциплинарный комитет УЕФА.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
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"Динамо" оштрафовано за использование фанатами файеров и лазерных указок, бросание на газон посторонних предметов, а также за нарушения, связанные с блокировкой лестничных проходов и то, что фанаты выбегали на поле.
Отметим, что "Динамо" избежало наказания за расистские выкрики болельщиков в адрес игрока "Челси" Каллума Хадсона-Одои. Санкции в отношении киевского клуба могли быть более суровыми, если бы в УЕФА нашли подтверждения обвинениям, которые прозвучали в адрес "Динамо" из лагеря "Челси" после матча.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА дисквалифицировал одного из лучших футболистов мира Неймара.