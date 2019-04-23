Карпаты сыграли вничью с Черноморцем в домашнем матче 25-го тура УПЛ

Поединок завершился со счетом 0:0.

Во Львове на стадионе "Украина" завершился еще один матч 25-го тура украинской Премьер-лиги. «Карпаты» на родной арене принимали «Черноморец». Поединок завершился вничью - 0:0.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

«Карпаты» больше владели мячом, но воплотить это преимущество в голевые моменты львовянам не удалось. За 90 минут игрового времени обе команды так и не сумели поразить ворота друг друга.

"Карпаты" набрали 25 очков (9-е место), у "Черноморца" 18 пунктов и последняя строчка в турнирной таблице.