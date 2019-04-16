Лига чемпионов, Барселона - Манчестер Юнайтед: анонс, прогноз, стартовые составы, где смотреть

В дуэли между каталонцами и "МЮ" определится судьба путевки в полуфинал турнира.

Сегодня в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" пройдет ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед".

На прошлой неделе каталонцы одержали первую в своей истории победу над "МЮ" на выезде. Правда, ни один игрок "Барселоны" в воротах соперника не расписался, зато отличился автоголом защитник манкунианцев Люк Шоу. В целом, первый матч был не слишком богат на события. Из самых запоминающихся моментов стало разбитое лицо Лионеля Месси в единоборстве со Смоллингом.

Как бы то ни было, минимальная победа в гостях - 1:0 - в сумме с более слаженной командной игрой - позволяет "Барселоне" спокойно готовиться к домашнему матчу в роли фаворита. Способствует этому и благоприятная ситуация в чемпионате Испании, где "сине-гранатовые" уверенно лидируют, опережая на 9 очков мадридский "Атлетико". Это позволяет полностью сконцентрироваться на предстоящем противостоянии, и наконец, попытаться взять главный трофей Старого света.

Однако не стоит забывать, что "Манчестер Юнайтед" уже совершил один камбек в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Проиграв первую встречу дома "ПСЖ" - 0:2, англичане на выезде совершили подвиг, вырвав победу с нужным счетом - 3:1 - на последних секундах. В общем, в наличии бойцовского характера подопечным Сульшера не откажешь, но повторится ли чудо снова?..

Прогноз

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,40, тогда как на ничью – 5,25, а на успех "МЮ" – 7,50.

Вряд ли мы увидим игру от обороны. Каталонцы "засушивать" игру априори не приучены, а гостям нужно идти вперед и забивать. Если до середины второго тайма "МЮ" не сможет ничего сделать, то всеми силами побежит в атаку, что точно приведет к острым контратакам соперника...

Ориентировочные составы:

«Барселона»: тер Стеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур - Месси, Суарес, Дембеле

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа - Далот, Линделеф, Смоллинг, Янг - Мактоминей, Фред, Погба - Рэшфорд, Лукаку, Марсьяль

Где смотреть

Смотреть трансляцию игры "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" в Украине можно на телеканале "Футбол 1". Начало - в 22.00.